Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontsert on inspireeritud kirest ja karnevalist

Vanemuise teatri muusikajuhi ja peadirigendi Risto Joosti sõnul võiks siiralt rõõmus, pidutsev ja lustlik suvekontsert anda inimestele selle energia, millega järgmise suveni kesta.

Kontserdi kava on inspireeritud tuubavirtuoos Toomas Oskar Kahuri mängitavast teosest "Veneetsia karneval". "Toomas Oskar Kahur on meile tuttav saatest "Klassikatähed", kus ta jäi silma kui virtuoosne ja pühendunud muusik, kellele Vanemuise sümfooniaorkester andis ka eripreemia. Tema esitatav "Veneetsia karneval" on vaskpillide repertuaari üks meisterlikumaid show-numbreid, mille võtsime aluseks kogu kontserdikava loomisel," rääkis suvekontserdi muusikajuht ja dirigent Risto Joost.

Kontserdil kuuleb teiste hulgas Antonín Dvořáki kirjutatud avamängu "Karneval", Johann Straussi galoppi "Karneval Pariisis" ning Camille Saint-Saënsi maailmakuulsast süidist "Loomade karneval" tuntud tšellopala "Luik", mida esitab Vanemuise sümfooniaorkestri tšellorühma kontsertmeister Lauri Sõõro.

Sinna vahele on põimitud kirest lähtuvat muusikat, mida esitavad kontserdi vokaalsolistid. Laval on rahvusvahelist karjääri teinud ning paljudel nimekatel maailmalavadel üles astunud metsosopran Kai Rüütel ning Tartust pärit Rahvusooper Estonia solist Raiko Raalik, kes Leporello osatäitjana võitis Vanemuise teatri publiku südame möödunud hooajal esietendunud ooperilavastuses "Don Giovanni".

Kai Rüütli esituses kuuleb näiteks Donizetti "Õnnelikuks olemise saladus" ooperist "Lucrezia Borgia", Raiko Raalik toob publikuni Mozarti ooperist "Don Giovanni" pärit kuulsa "Kataloogiaaria", kus Don Giovanni teener Leporello võtab välja oma märkmiku ning esitleb armukadedale Donna Elvirale nimekirja oma isanda vallutustest.

Kontserdikavas pakuvad kuuldeilu ka kodumaised heliloojad. Kai Rüütel toob publikuni Miina Härma imekauni koorilaulu "Ei saa mitte vaiki olla", millele on seade teinud Tõnis Kõrvits. Kodumaistest heliloojatest kõlab veel Raimond Valgre igihaljas "Tartu marss", mida kuuleb Tõnis Kaumanni seades ja pealkirja all "Kauneim linn".

Suvekontserdi konferansjee on Karol Kuntsel.

Kontserdist teeb otseülekande Eesti Rahvusringhääling. Ülekanne algab ETV-s pühapäeva õhtul kell 22.20.