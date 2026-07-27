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Galerii: Vanemuise suvekontsert täitis Kassitoome oru muusikaga

Muusika
Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontsert
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Muusika

Pühapäeval toimus Tartus Kassitoome orus Vanemuise traditsiooniline suvekontsert, mis tõi oru nõlvadele tuhandeid inimesi.

16. suve järjest kõlas juulikuu viimasel pühapäeval Tartus Kassitoome orus Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontsert. Vanemuise muusikajuhi ja peadirigendi Risto Joosti kutsel jagas sümfooniaorkestriga lava kuus solisti. 

Laval olid Ain Anger, Kristjan Häggblom, Rael Rent, Tuule-Helin Krigul, Aleksander Traksmann, Karl Laanekask, dirigent Risto Joost, Vanemuise sümfooniaorkester ja õhtujuht Tanel Jonas. Esimest korda oli suvekontserdi kavas ka balletinumber, kus astusid üles Jevgeni Grib ja Ketlin Oja.

Kontserdi salvestus on Eesti Televisiooni eetris 8. augustil kell 21.35.

Toimetaja: Karmen Rebane

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