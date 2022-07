Rein T. Rebane annab välja esimese sooloplaadi

Rebane kuulus aastaid Soome bändi Dingo koosseisu ning oli Tõnu Trubetsky bändi The Flowers Of The Universe ja Sunshine Company kitarristist. Muusiku esimene sooloplaat "Kui lõppeb maa" ilmub türkiissinisel vinüülil 5. augustil.

Plaat on salvestatud Tallinna linnahallis ning miksitud ja masterdatud Soomes, Soundsupreme stuudios.

3. augustil kell 15 toimub restoranis 13 Lauda sooliplaadi esitluskontsert. Koos Rebasega on laval Hardi Volmer, Henry Laks, Tõnu Trubetsky, Eero Valdna, Fred Viidul, Mart Peedo, Sulev Võrno, Eimel Kaljulaid, Andrus Kanter, Rein Suurväli ja Taago Daniel.