Haapsalu kirikutes kõlab nädala lõpuni vanamuusika

Festivali kunstilise juhi Toomas Siitani sõnul on vanamuusika niivõrd avar valdkond, et ürituse 29. sünnipäevast hoolimata on repertuaar, mille hulgast valida, sisuliselt piiramatu.

Lisaks Eesti muusikutele on järgnevatel päevadel publiku ees mitu rahvusvaheliselt tuntud kollektiivi.

"Meil on väga hea meel võõrustada sel aastal ühte põhjamaade juhtivat barokkorkestrit või ütleme ajaloolistel pillidel mängivat orkestrit Concerto Copenhagen. See on esimene kord, kui me suudame niisuguse täisorkestri kohale tuua. Teine kollektiiv, mida me oleme juba kaks aastat oodanud, on Tenebrae Consort ja homme on ka Jean Rondeau, ühe praegu hinnatuma klavessiinivirtuoosi kontsert," rääkis festivali kunstiline juht Toomas Siitan.