Nädalavahetuse menukaim film kinodes oli "DC Superlemmikute liiga"

"DC Superlemmikute liiga" lükkas troonilt animaseikluse "Käsilased 2" ("Minions: The Rise of Gru"), mis kogus 4983 külastust (kokku 113 566 külastust). Esikolmikus jätkas lisaks eelmainitule ka MCU superkangelasefilm "Thor: armastus ja kõu" ("Thor: Love and Thunder"), mis kogus 2000 külastust (kokku 47 625 külastust).

Edetabelis jätkasid ka "Moulin Rouge'i" ja "The Great Gatsby" lavastaja Baz Luhrmanni muusikaline draama "Elvis", mis kogus 1972 külastust (kokku 36 106 külastust), märul "Top Gun: Maverick", mis kogus 1007 külastust (kokku 56 293 külastust), Austraalia komöödia "Kuidas naistele naudingut pakkuda" ("How to Please a Woman"), mis kogus 508 külastust (kokku 1908 külastust) ja "Apteeker Melchior", mis kogus 420 külastust (kokku 121 588 külastust).