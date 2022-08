Presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis Jevgeni Grib

Jevgeni Grib on olnud alates 2010. aastast Eesti Rahvusballeti liige ja alates 2015. aastast balletisolist, kes on tantsinud peaosi paljudes lavastustes nii Estonias kui Vanemuises ning olnud tegev ka koreograafina.

"Ballett nõuab sarnaselt muusikutele suurt pühendumist ja järjepidevat tööd alates varajastest eluaastatest. Loobumist paljust, et pakkuda teistele hingelisi elamusi, rõõmu ja tuge," kõneles president Karis. "Selline distsipliini, nõudlikkuse ja loomingulisuse sümbioos nagu Jevgeni Gribis kokku saavad, on muljetavaldav," sõnas president Karis. Riigipea ütles preemiat üle andes, et Gribi looming on kõrgelt hinnatud nii kriitikute, kolleegide kui publiku poolt ning olnud inspiratsiooniks teistelegi.

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore kultuuritegelase preemia on mõeldud kuni 35-aastasele silmapaistvale kultuuritegelasele tänuks ja tunnustuseks tehtu eest ning edasiseks innustuseks. Varem on 5000-eurose preemia pälvinud näiteks dramaturg Eero Epner, luuletaja Kristiina Ehin, jazz-muusik Kadri Voorand, arvutimänguloojad Robert Kurvitz ja Aleksander Rostov ning eelmisel aastal helilooja ja dirigent Rasmus Puur.