Animatsioonifestivali Animist Tallinn võitis Prantsusmaa film "Two Sisters"

Žürii tähelepanu köitis filmis "Two Sisters" peituv energia, visuaalne laetus, mis väljendab tabavalt inimese tundeid ja soove, armukadedust ning viha. Film jutustab loo õdede keerulistest suhetest. Rahvusvahelisele žüriile avaldas muljet filmi koreograafiline tase, võimas animatsioon ja autori ainulaadne visuaalne stiil.

Rahvusvahelisse žüriisse kuulusid Olivier Catherin (Prantsusmaa), Olga Bobrowska (Poola) ja Mats Grorud (Norra).

Žürii eripreemiad läksid seekord filmidele "Night" (rež. Ahmad Saleh, Saksamaa/Katar/Palestiina/Jordaania) ja "Noir Soleil" (rež. Marie Larrivé, Prantsusmaa).

Parimaks tudengi lühianimatsiooniks valiti sel aastal Yufei Liu film "How I Grew Up" (Hiina). Tudengifilmi preemia pani välja Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakond summas 500 eurot.

Jutupaunik.ee pani välja eriauhinnad parimatele dialoogi või jutustaja häälega animatsioonidele. "Jutupauniku lemmik" on "The Passerby", autor Hannah Letaïf (Belgia/Prantsusmaa). Eripreemiad pälvisid "Bye, Little Block", autor Éva Darabos (Ungari) ja "The Debutant", autor Elizabeth Hobbs (Suurbritannia).

Animatsioonifestival Animist Tallinn toimus tänavu 17. kuni 20. augustini.