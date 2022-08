Ilmus lühiklipp videomängu "The Last of Us" põhjal valmivast sarjast

HBO esitles esmaspäeval esimest lühiklippi videomängu "The Last of Us" põhjal valmivast samanimelisest telesarjast.

PlayStationi populaarse videomängu ainetel tehtud HBO sari toimub 20 aastat pärast kaasaegse tsivilisatsiooni hävingut surmava haiguse tõttu. Sarjadest "Narcos", "Game Of Thrones" ja "The Mandalorian" tuntud Pedro Pascal mängib ellujäänud Joeli, kes peab Ellie (Bella Ramsey, "Game Of Thrones") karantiinitsoonist välja smuugeldama.

Lisaks Pascalile ja Ramseyle astuvad sarjas üles Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Jeffrey Pierce ja Anna Torv. Sarja toodavad kahasse Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint ja Naughty Dog.

"The Last of Us" esilinastub voogedastusplatvormil HBO Max 2023. aasta alguses.