Viimsis astuvad üles Soome kaasaegse tantsu ja etenduskunstide tipud

Soome kaasaegse tsirkuse trupp Race Horse Company on tuntud oma kaelamurdvate akrobaatiliste trikkide ja musta huumoriga pikitud lavastuste poolest. Soome riikliku tsirkuseauhinnaga pärjatud Rauli Dahlbergi soololavastus "O'DD" on inspireeritud ulmekirjandusest ja filmidest.

"Kõige enam on mind mõjutanud ulmefilmid, kus on palju visuaalseid lugusid. Eriti "2001: Kosmoseodüsseia" Kubricku filmidest on jäänud kõige selgema viitena siia lavastusse. Selles on palju vana aja tehnoloogia üle imestamist ja kartust. Futursimi ilma nutiseadmeteta," rääkis Dahlberg.

Varajasest lapsepõlvest akrobaatikaga tegelenud Dahlbergi sõnul on lavastuse teemaks inimkonna püüe universumis piire nihutada ja kõrguseid vallutada. Pea tund kestvas soololavastuses täidab ta lava üksi, mis tähendab, et pole kedagi teist kellele loota ega toetuda kui tema ise.

"Ma olen väga füüsiline esineja. Panen iseennast alati proovile, see on hingemattev tükk, millega homme üles astun. Siin on palju trikke ja teen neid trikke loo jutustamise vormis. Lisaks kasutame palju visuaale ja pilte, mille ümber see lugu ja minu liikumine keerleb," kirjeldas Dahlberg.

"Ta tõesti kompab seal inimvõimete piire. Soome nüüdistsirkus on väga kõrgel tasemel ja huvitav just selle poolest, et ta komponeerib visuaalteatri elemente ja balansseerib erinevate valdkondade piirimail ja alati on ka väga põnevad lahendused," ütles Viimsi Artiumi juht Kristiina Reidlov.

Lisaks kaasegsele tsirkusele etendub järgmisel nädalal kahel õhtul ka Soome kaasaegse tantsu lipulaev Tero Saarinen Company kaksiklavastusega "HZ | HUNT". Igor Stravinski balletist inspireeritud "HUNT" esietendus 2002. aastal ja seda on esitatud rohkem kui 30 riigis, 80 linnas.

Miks alles nüüd Eestisse jõutakse?

"Nende lavastused on päris keerulised tehnilises plaanis ja muidugi väga nõudlikud. Võibolla ka see, et Eestis ei ole olnud võimalusi esitada Tero Saarineni lavastusi varem. Artiumis meil praegu on siin suurepärased saalid olemas, aga loomulikult see tähendab ka seda, et tehnilise poole pealt me peame tohutult panustama, et oleksime võimelised Soome tippteatrit vastu võtma," rääkis Reidlov.

Keskuse pikema ajaline plaan on Helsingi teatrite ja kaasaegse tantsu organisatsioonidega hakata programmi roteerima. See haakub ka Soome Instituudi sooviga kultuurialast koostööd kahe riigi vahel suurendada.

"See on ikkagi nagu uus turg, mida meie arvates ei ole täielikult kasutatud. Inimesed peavad teineteist tunduma, organisatsioonid ei tee koostööd, inimesed kes seal töötavad, keegi tunneb kedagi ägedat inimest ja helistab talle. Igasugune koostegemine on oluline ja võibolla meie instituut saab olla see, kes julgustab võtma kontakti," rääkis Soome Instituudi kultuuriprogrammi juht Duha Elsayed.

Soome Instituudi sõnul võiks koostööd rohkem rakendada ka kaugemalt pärit esinejate puhul. Kui keegi annab etenduse Helsingis või Tamperes oleks mõistlik nii kulude kokkuhoiu kui jätkusuutlikkuse mõttes ta tuua ka Tallinnasse ja Tartusse.