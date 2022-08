Tallinna Kunstihoones näeb Viini kunstniku Oliver Ressleri teoseid

Ressler on aastaid jäädvustanud ja dokumenteerinud protestiaktsioone, liikumisi ja muid kliimaaktivistide ettevõtmisi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näituse märksõnaks on küsimus, kuidas tegutseda koos, mitte karta ja leida endas jõudu astuda vastu inimese tegevuse erinevatele vormidele, mis on hävitamas elukeskkonda.

Ressler on kunstnik ja filmitegija ning ta juhib Austria teadusfondi kliimaliikumise uurimisprojekti. Näitusega kaasneb haridusprogramm erinevatele kooliastmetele.

"Kõik siin näha olevad tööd on tehtud minu osavõtul, enamasti olin ise ka kaamera taga. See on väga põnev hetk kui tekib teatud olukord, mille puhul pole teada, mis sellest välja tuleb. Või kui kaugele aktsioon toimuda saab, näiteks ühe avatud pruunsöekaevanduse blokeerimine, kui tugev on politsei tegevus, kas filmimine keelatakse ära, ehk et ma osalen teatud situatsioonis ja püüan pärast sellest filmi luua," rääkis Ressler.