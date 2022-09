Kultuuriministeerium toetab Eesti loovuurijaid 413 000 euroga

"Loovuurimuse toetamise kaudu toome loomevaldkonnad ja -inimesed teadlastega kokku – see on suurepärane võimalus teha praktilisi uurimusi teadlaste ja loomeinimeste koostöös, et viia erinevate kultuurivaldkondade areng uuele tasemele," ütles kultuuriminister Piret Hartman.

Loovuurimus on loometegevusel põhinev uurimistöö, mille eesmärk on luua uusi teadmisi, kultuurivorme, loome- ja uurimismeetodeid või -tehnikaid ning panustada seeläbi eesti kultuuri ning ühiskonna ja majanduse arengusse.

Taotlusvooru laekus 33 taotlust. Taotlusi esitasid nii Eesti ülikoolid kui ka üks muuseum. Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sai kumbki toetust nelja loovuurimusprojekti elluviimiseks, Tartu Ülikool kahe projekti elluviimiseks ning Tallina Ülikool sai ühe toetuse. Toetuse keskmine summa projekti kohta on 37 000 eurot.

Näiteks sai toetust projekt eesti keele iseärasusi arvestava vokaalmuusika kirjutamiseks, et vähendada võõrkeelte mõju vokaalkultuuris ning etenduskunstide digitaalse publiku ja online-sündmuste korraldajate ühendamise lahendus.

Kultuuriministeerium plaanib loovuurimuse mõtestamise ja populariseerimise eesmärgil korraldada uuel aastal taotlusvoorust rahastuse saanud projektide tutvust ja akadeemilist arutelu. Toetusvooruga plaanib ministeerium jätkata ka järgmisel aastal.