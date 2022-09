Jaak Prints: "Tiit Pagu" lõpetatuse küsimus on lavastuses kindlasti väljakutse

Üks põhjus, miks teos lavale tuua, peitub Printsi sõnul näiteks selles, et see on kirjutatud värsis. "Autor on sinna pannud väga palju vaimujõudu ja energiat." Rääkides sellest, kas publik kannatab värsi ära, märkis ta, et ta väga loodab.

"Me tudengitega teeme selle nimel tööd, et see nii oleks. Seda võib käsitleda ka nii, et teose üks peategelasi on see tekst ise," tõi ta välja. "Kuigi see ei ole näidend, on seal väga lihtsasti tekkivaid kujutluspilte, mida saab salmide taustal näidata."

"Tiit Pagul" kui raamatul lõppu ei ole. Prints tõdes, et kuu aega enne esietendust, et see lõpetatuse küsimus tuleb neil teatrivormis ära lahendada. "Isegi kui ta jääb õhku, siis millisel moel. See on lavastusmeeskonna jaoks kindlasti väljakutse."

Ta selgitas, et otsustas lavastuse ette võtta oma tudengitega, sest Tiit Pagu ise on raamatus tudeng. "Kõik esimeses vaatuses kohatud tegelased on suuresti tema eakaaslased. See on materjal, mida teha noore generatsiooniga."

"Tiit Pagu" esietendub Tallinna linnateatris 8. oktoobril 2022. Prints räägib lavastusest lähemalt laupäeval, 10. septembril kirjandustänava festivalil Kadriorus.