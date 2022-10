Galerii: Tallinna Linnateatri lavale jõuab Jaan Krossi "Tiit Pagu"

8. oktoobril esietendub Salme kultuurikeskuse suurel laval Tallinna Linnateatri ja EMTA lavakunstikooli koostöölavastus "Tiit Pagu". Jaan Krossi värssromaani on lavastanud Jaak Prints ning lavastuses mängivad lavakooli 31. lennu tudengid.

Teose peategelaseks on Tartu Ülikooli tudeng, jõukast perest pärit korporant Tiit Pagu, kes teise maailmasõja ähvardavast lähenemisest hoolimata tuleviku ega kodumaa pärast ülemäära südant ei valuta. Kõik muutub, kui talle jääb silma ülikoolikaaslane Lo Tarvel, noor naine, kes osaleb põrandaaluste kommunistide tegevuses. Tahtmatult kisub Lo Tiidu keerulisse olukorda, mis sunnib meest esimest korda elus tõsiselt mõtestama maailma ja omaenda rolli selles.

Lavastaja Jaak Printsi sõnul on teose puhul intrigeeriv see, et autor ei lõpetanud lugu ära – teise maailmasõja hakul toimuv sündmustik katkeb järsult Eesti jaoks pöördelisel 1940. aasta suvel.

Lavastaja Jaak Printsi kõrval, kes on koos Külli Teetammega 31. lennu juhendaja, kuuluvad lavastusmeeskonda kunstnik Kristjan Suits, koreograaf Eve Mutso, valguskunstnik Emil Kallas, helikujundaja Arbo Maran, värsiõpetaja Anu Lamp, lauluõpetaja Riina Roose ja grimmikunstnik Anu Konze. Lavastuses mängivad Markus Andreas Auling, Karl Birnbaum, Richard Ester, Lauren Grinberg, Hanna Jaanovits, Laurits Muru, Hele Palumaa, Herman Pihlak, Kristina Preimann, Kristin Prits, Emili Rohumaa, Alice Siil, Juhan Soon, Astra Irene Susi, Rasmus Vendel ja Edgar Vunš.

Tegu on 31. lennu esimese ühise avaliku ülesastumisega suure publiku ees.