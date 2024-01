Linnateatri lavale jõuab teatritudengite ukrainateemaline lavastus

Lavastus valmis Anu Lambi juhendamisel algselt kursuse lavakõne eksamiks ning esietendus seejärel koostöös teatriga Ekspeditsioon festivalil "Pidu võõras korteris".

"Ukraina avastamine" on sündinud mõttest, et vägivallale ja kurjusele aitavad vastu seista teadmised, niisiis uurisid üliõpilased lähemalt ukraina rahva minevikku ja kultuuripärandit, küsides endalt, mis annab ukraina rahvale väe ja võitlusvaimu, et seista praegu oma riigi eest ja kaitsta ka Euroopa vabadust.

"Ukraina ajalugu on püütud maha vaikida, ukraina keelt on keelustatud ja kultuuri kaaperdatud. Ometi on nad püsinud ja püsivad siiani. Me teame, mille nimel ukrainlased võitlevad, aga mille najal? Mille kiuste?" sõnastasid tudengid oma lähteülesande. Ühistööna loodi lavastus, mis seob endas sõna, muusikat ja liikumist, tutvustades Ukraina ajalugu, kunsti ja kultuuri.

Puudutatuna noorte töö põhjalikkusest ja emotsionaalsest mõjuvusest, tegi Linnateater ettepaneku anda mõned etendused ka Salme Kultuurikeskuses. Lisaks juhendaja Anu Lambile aitasid "Ukraina avastamist" lavale panna liikumisjuht Eve Mutso, muusikajuht Riina Roose ja valguskunstnik Emil Kallas. Lavaseade on loonud Kristjan Suits.

Laval on Markus Andreas Auling, Karl Birnbaum, Richard Ester, Hanna Jaanovits, Laurits Muru, Hele Palumaa, Herman Pihlak, Kristina Preimann, Kristin Prits, Emili Rohumaa, Alice Siil, Juhan Soon, Astra Irene Susi, Rasmus Vendel ja Edgar Vunš või Leonardo Celegato (Eesti Rahvusballett).