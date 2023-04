Mart Kangro: iga lavastuse väljatoomine on õppeprotsess

Kangro selgitas, et lavastus sai alguse ettepanekust lavakunstikooli 31. lennu tudengitega lavastust teha. "Kui ma hakkasin mõtlema sellele ajale ja hetkele, kellega, mis, kus ja mis hetkel ja kontekstis see lavastus sünnib, siis see sõna komöödia jäi kuidagi kummitama," rääkis ta.

Lavastaja rõhutas, et komöödia ei ole lavastuse žanriline määratlus vaid pealkiri. "Kujund, mis võib-olla võtab kokku selle lavastuse temaatika või meeleolud," märkis ta.

Kangro selgitas, et sõna komöödia mõjub väga vastuolulisena, sest see võib ühtviisi viidata nii naljakale kui ka naeruväärsele ehk oluline on, millises kontekstis seda sõna kasutatakse.

Lavastaja sõnul peegeldab "Komöödia" meeleseisundit, mis nii üksikisikutes kui ka ühiskondlikul tasandil tänapäeva turbulentses maailmas tekib. "Selle võiks kokku võtta lausega, et kuidas nii läks, kui ma tegin kõik õigesti."

Sakala 3 teatrimaja lavale jõudev tükk on Mart Kangro ja lavakunstikooli 31. lennu tudengite originaalmaterjal, kus on kasutatud ka tsitaate ja lõike, mis on ilmunud teiste autorite sulest.

"Eesmärk oli selle lavastuse protsessi käigus töötada materjaliga, mida ei ole veel väärindatud, vaid mida selle protsessi käigus on vaja väärindada," selgitas ta ning lisas, et see aitas tudengitel mõista, kuidas ise materjali luua.

Kangro lausus, et kogu protsess on tema jaoks õpetlik olnud. "Eks kogu elu on õppeprotsess ja iga lavastuse väljatoomine on ka minule õppeprotsess. Eks ma üritasin ka uusi väljakutseid võtta, teha seda teistmoodi, kui ma harjunud olen."

Lavakunstikooli 31. lennu tudengeid saab lisaks "Komöödiale" näha varem esietendunud lavastustes "Tiit Pagu" ja "Agnes, kroonikud ja psühhokroonikud". Näitlejaks õppiv Markus Andreas Auling tõdes, et "Komöödia" on tudengitele palju uut pakkunud.

Aulingu sõnul on "Komöödias" oluline koosolemise moment. "Me viibime publikuga samas ajas ja ruumis, ning me ei teeskle, et me ei viibi. Teater ongi suurel määral teesklemine ja eks me teeskleme teisi asju," lausus ta.

"Kui ma räägin oma teksti, siis ma suunan selle konkreetsele inimesele publikust. See koosolemine on väga päris ja sellist kogemust polegi varem olnud. See on peen töö, mida meie ka alles õpime," selgitas Auling.

"See rolliloome ja narratiivsuse aspekt, mida Mardi lavastuses ei ole, see on olnud selles mõttes väga põnev protsess," märkis teatritudeng Kristin Prits. "Väga huvitav on olnud tulla proovisaali ja näha, mida kursakaaslased loovad ja ise seda materjali luua."