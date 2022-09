Eesti tippmuusikud kutsuvad muusikalisele rännakule Põhja-Tallinna

Ajal, mil muusika nautimine on aina vähem seotud kindlate füüsiliste ruumidega, ühendab MSCTY arhitektuuri ja helimaailma. Projekt kutsus muusikuid looma teoseid konkreetsetele asukohtadele: inspireeruma hoonetest ja linnaruumist. Lisandub uus kihistus, mille kaudu tuttavaid või unustatud tänavaid taasavastada ja piirkonda koos selle ehitatud keskkonnaga teisiti tundma õppida.

Sander Mölder selgitas, et tema jaoks on arhitektuursed detailid väga inspireerivad. "Nende eripärased vormid oma akustikate, materjalide ja valgusrütmidega on heaks pinnaseks muusika loomisel," rääkis Mölder.

"Goethe on öelnud, et arhitektuur on jäätunud muusika - MSCTY ehk sellest ideest siis lähtubki, ühendades orgaaniliselt arhitektuuri ja heli," selgitas Maria Juur ehk Maria Minerva, kelle sõnul on suur au osaleda projektis, mis toob esile linnaruumi. "Tallinna linnaruumi lõputu transformeerumine 1990ndate algusest ja sealne ööelu on inspireerinud mind minu muusikutee algusagadest saati", ütles Minerva.



10. Septembril kell 12 rännatakse Noblessneri kui endise allveelaevatehase territooriumilt edasi läbi maamärgiliste, intrigeerivate kohtade nagu varasemalt Balti puuvillavabriku kompleksina tuntud manufaktuuri kvartal, endine militaarkompleks Arsenalis või oma taaga ja ajalooga pargid, kuni tuntud botikuid tootnud Eesti kummitööstuse aladeni, nüüd taas elujõust pakatavas Põhjala tehases, Kopli lõpus. Teosed esitatakse liikuval tuuril lindistuste või live-esitlusena, mida saadavad autorite enda kommentaarid loomeprotsessist.

Projekt jääb linnaruumi kestma ning huvilised leiavad MSCTY kodulehelt Põhja-Tallinnale loodud teosed, mida seal väljavalitud asukohtadesse rännates kuulata ja piirkonda uuel viisil avastada. Juba üle kümne aasta MSCTY sündmusi on võimaldanud publikul näha uue nurga alt Londonit, Tokyot, Oslot, Singapuri ja palju teisi linnu. Sel sügisel on Tallinna kord.