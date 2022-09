Desert Queen avaldas singli uuelt albumilt

Atmosfäärilise riff-rock'i bänd Desert Queen avaldas uue singli "Grand Duchess Of Lonesome". Teine singel "Inner Desert" ilmub reedel, 16. septembril. Uued singlid on pärit 14. oktoobril ilmuvalt kauamängivalt "Inner Desert".

"Meie uus muusika on jõulisem ja mõnevõrra tumedam kui eelnevalt ilmunu. On olnud ja on jätkuvalt keerulised ajad – mõjutused sellest on jõudnud ka meie loomingusse. Oleme elevil, et üle pika aja saame oma fänne rõõmustada värske vaatega meie maailma," rääkis Desert Queeni vokalist Helen Kirsi.

Desert Queen sai alguse 2015. aastal. Bänd on välja andnud EP nimega "EP" ja lavastuse "Kangelased" tarbeks loodud muusikaga albumi. Viimane kauamängiv "Brand New World" ilmus aastal 2019. Bändi koosseisu kuuluvad Helen Kirsi (vokaal), Oliver Ernest (kitarrid), Mihkel Maidla (kitarrid), Aron Laanelind (kitarrid) ja Martin Kütt (trummid).