Jaak Lõhmus: vahel läks Jean-Luc Godard natukene hulluks ka

Jaak Lõhmuse sõnul oli Jean-Luc Godard paljuräägitud prantsuse uue laine juhtfiguur ja ideoloog. "Ta uuendas väga oluliselt filmikeelt ja seda, kuidas film näitab aja kulgemist," ütles ja lisas, et oma esimeses ja kõige tuntumas filmis "Viimsel hingetõmbel" lõikab ta hoo juurde andmiseks aega välja. "Mees jookseb, siis on tükk vahelt väljasa ja ta jookseb edasi juba teises kohas, seal pole mingit montaažireeglite järgimist, lihtsalt tükk vahelt välja."

Tema arvates on ideoloogiliselt märkimisväärne ka see, millised süžeed ta valis. "Ta oli väga ühiskonnakriitiline, kui vana aegunud sõna võib kasutada ning vahel läks ta natukene hulluks ka, nagu üks suur kunstnik peabki minema," tõdes ta ja tõi välja, et 1960. aastate lõpus ja 1970. aastate alguses oli ta Mao Zedongist vaimustunud. "Siis ta tegi plakatlikke ideoloogilist karjatusi, need on tohutult tüütud, ma olen neid ühe seansi vaadanud."

"Pärast seda ta pöördus uuesti kunstilise filmi juurde tagasi ja korjas mitmeid suuri auhindu," ütles Lõhmus ja mainis, et oma 1960. aastate filmidega oli ta üks prantsuse kino säravamaid tähti. "Ta elas küll peamiselt Šveitsis, aga filmid on ikkagi prantsuse filmid."

"1960. aastatel käis iga tema filmiga kaasas ka väike skandaal, kui mitte suur," nentis ta ja tõdes, et üks õige filmitudeng peaks ära vaatama vähemalt kümme Jean-Luc Godard'i filmi.