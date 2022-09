Station Narva kogus tänavu 2222 külastust

"Ühtse kultuuriruumi toetamine Ida-Virumaal vajab tänaseks täiesti uut käiku," kommenteerib Station Narva peakorraldaja Helen Sildna. "See, mis tõi meid siia, ei vii enam edasi ning kultuuritegijatele piirkonnas on vaja riigi poolset toetust, mis on samaväärne tehtud töö mõjuga Eesti ühiskonnas."

Station Narva ettevõtluspäeval inspiratsioonikõnega ja festivalil DJ-setiga esinenud Riigikogu liige Heidy Purga kinnitas samuti, et Narvas on peidus tohutu potentsiaal. "Just kultuurisuunaline, mis vajab kohest ja kiiret tegutsemist, mitte enam pikka juttu leheveergudel. Just kultuuri investeerimine on sealse piirkonna üheks võtmeks, mis lahendaks ära paljud probleemkohad alates ühisest infoväljast, uute harjumuste tekkest, koosolemise ja ühtsuse tundest, paremast elujärjest, uutest võimalusest, töökohtade kitsaskohtadest – eriti noortele – ja unikaalsusest, mida on tarvis hoida."

Festivali muusikaprogramm toimus 9. ja 10. septembril. Kreenholmi kvartalis. NARTis, Kreenholmi juhtkonnahoones ja nende vahelisel välilaval esinesid Ukraina elektrofolgi grupp Onuka, Briti acid jazzi kollektiiv Red Snapper, Soome akordionivirtuoos Kimmo Pohjonen ning paljud Eesti artistid, sealhulgas A-Rühm, ERSO kammerkooslus ning Narva muusikud PTF1987 ja IVI.