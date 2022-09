Vabal Laval esietendub Soome lavastaja Laura Mattila "YERMA 9.PM"

Lavastus räägib teineteisest võõrdunud paarist, kes on sunnitud veetma aega nelja seina vahel, kaaslaseks vaid iseenda mõtted ja vastastikune tülpimus. Ühise keele leidmisel on suureks probleemiks ka erinev arusaam sellest, kuidas pikad tunnid huvitavamaks muuta. Ühel on soov saada laps. Teine pigem sureks. Lõppeks on selles vaikuses ainuke kõnelev asi veel vaid televiisor, kus kell 21.00 näidatakse filmi "Yerma". Filmi viljatu maa järgi nime saanud naisest.

"Yerma" räägib paarisuhtest ja perekonna loomisest. Selle teemaga käib alati kaasas teatud ühiskondlik surve ja laialt levinud normid. "Pinge on peal, sest naisena ei ole meil palju aastaid teatud otsuste tegemiseks,", ütles lavastaja Laura Mattila. "Oma valdkonnas töötades ma tunnen, kuidas hakkan asju loendama. Ma olen 32-aastane ja mul on tööalased kokkulepped aastani 2024. See on suur asi olla naislavastaja, sest lapsega jääb mu karjääri aastatepikkune auk. Küsimusi on palju, näiteks kas ma teenin piisavalt palju, et saada üldse laps? Vaatades, mis meie ümber praegu toimub, siis kui palju häid aastaid on meil veel alles? Titanic on uppumas aga me mängime ikka viiulit."

Lavastuses "YERMA 9.PM" astuvad publiku ette Riina Maidre, Reimo Sagor (Teater Vanemuine), Loviise Kapper, Kaarel Targo (Must Kast) ning Külli Reinumägi.