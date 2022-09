Reimo Sagor: Laura sai väga hästi pihta tundele, mida tekitas lockdown

Laura Mattila lähtub elulistest olukordadest, mil kaks koos elavat noort inimest on sunnitud mõtlema tulevikule. Taustaks pandeemiast ja Ukraina sõjast tulenevad ebakindlused.

"Ma arvan, et Laura on väga hästi pihta saanud sellele tundele, mida paljud inimesed tundsid, kui tuli uudis, et nüüd on lockdown ja te kõik istute kodus," rääkis näitleja Reimo Sagor.

Laura Mattilale on see esimene lavastus väljaspool Soomet. Ta kiitis ka meie näitlejate tugevat ettevalmistust, mille on andnud Stanislavski koolkond teatriõppes.

"Mulle tundub, et Stanislavski on selline tase, mille kaudu saab alati kõigiga kontakti," kiitis Mattila, et näitlejatel on väga hea oskus teksti mõista ning lisas, et tänu nendele on ta ka ise noore lavastajana palju õppinud.