Galerii: Rüki galeriis avati näitus "Ükssarvik"

Eelmisel neljapäeval avati Viljandis Rüki galeriis Viljandi gümnaasiumi 10. sünnipäevale pühendatud vilistlasnäitus "Ükssarvik". Näituse kuraator on Kerly Ritval.

Galeriis kohtuvad üheksa kunstnikku ja kuraator, kes annavad edasi oma kujutelmi ükssarvikust, mis ulatuvad maagilise looma klassikalisest tõlgendusest Eesti mütoloogia, kväärkogukonna ja feminismini.

Teiste seas on eksponeeritud Roven Jõekääru teos "Kväär folkloor: uppunud kirikud", kus graafiline disainer seob lood Viljandi uppunud kirikutest, Viljandi paadimehest ja Kalevipojast. Välialale on välja pandud Inessa Saaritsa ja Rebecca Villemi skulptuur "Naissarvik", mis on pühendatud Viljandis elanud Eesti esimesele feministile Lilli Suburgile.

Näitusel osalevad kunstnikud Anna Liisa Sääsk, Birgit Potter, Deivi Tobreluts, Eneli Rõigas, Gerthrud Grents, Inessa Saarits, Mirell Šmidt, Rebecca Villem, Roven Jõekäär ja grupp TEMA (Sääsk, Saarits, Villem, Liis ja Eli Paul, Roosi Mändmaa).

Näitus "Ükssarvik" jääb avatuks 8. oktoobrini.