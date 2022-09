Pildid: esilinastus Sandra Jõgeva portreefilm "Mare Tralla saladus"

Dokfilm "Mare Tralla saladus" räägib kaasaegsest Eesti kunstnikust ja feministist Mare Trallast, kes alustas kunstnikuna 1990ndatel aastatel. Tema karjääri algus oli täis skandaale ja kuulsust ning 2019. aastal oli ta pärast mitutkümmet aastat elu Londonis taas Eestis tähelepanu keskpunktis, kui otsustas panna paika kolleeg Marko Mäetamme ning tolle seksistlikuna mõjuvad kunstiteosed.

Režissöör Sandra Jõgeva on installatsiooni- ja performance'i-kunstnik, kirjanik, kriitik ning dokumentaalfilmide režissöör, kelle debüütfilm "Armastus…" (2017) pälvis mitmeid kodumaiseid filmiauhindu, millest nimekaim on Eesti Kultuurkapitali Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali preemia. Hetkel on Sandral tootmises dokumentaalfilm "Kunst ja külm sõda" ning arenduses mänguliste elementidega dokumentaal "Ando Keskküla vaim".