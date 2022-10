Rahvusraamatukogu nõukogu valis uueks esimeheks Signe Kivi

"Rahvusraamatukogu missiooniks on säilitada ja edendada Eesti kultuuripärandit ning olla sillaks teadmiste ja inimeste vahel. Seda ülesannet on raamatukogu väärikalt täitnud ja täidab ka perioodil, mil asutakse ajutisel asenduspinnal," ütles rahvusraamatukogu nõukogu uus esimees Signe Kivi. "Keerulisel ja kiiresti muutuval ajal on just raamatukogu koht, mis pakub põlvkondadeülest avatud, inspireerivat ja kaasavat tegutsemis- ja õpikeskkonda. Rahvusraamatukogu on meie raamatukogude kompetentsikeskus ja raamatukogudeaastal võime uhkusega kinnitada, et eesti rahvas on raamatu-usku."

Lisaks anti istungil nõukogule ülevaade Eesti Rahvusraamatukogu Tõnismäe hoone rekonstrueerimise hetkeseisust, kinnitati Eesti rahvusbibliograafia andmekogu pidamise põhimäärus ja seati reaalservituut Endla 3/Tõnismägi 2 kinnisasjale.

Rahvusraamatukogu nõukogusse kuuluvad riigikogu liikmed Signe Kivi, Mihhail Lotman ja Ruuben Kaalep, riigikogu kantselei direktor Antero Habicht, Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu direktor Andres Kollist, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna juhataja Mihkel Kaevats ja Rahvusarhiivi riigiarhivaar Priit Pirsko.

Nõukogu uus juht Signe Kivi oli aastatel 1999-2002 kultuuriminister, Eesti Kunstiakadeemia rektor 2005-2015 ja Riigikogu IX ning X koosseisu liige ning 2003-2005 kultuurikomisjoni aseesimees. 2019. aastast on Signe Kivi rahvusraamatukogu nõukogu liige.