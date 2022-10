Novod Kore-edast: ta viib su Jaapani perekonna keskele ja aitab vaadelda, mis inimese õnnelikuks teeb

20.–28. oktoobril näeb kinos Artis Jaapani režissöör Hirokazu Kore-eda tuntumaid filme, mis uurivad perekonna ja ühiskonna varjupoolt. Kino Artise programmijuht Ra Ragnar Novod sõnas "Terevisioonis", et Kore-eda teeb eriliseks see, et ta viib vaatajad Jaapani perekonna keskele ja aitab vaadelda, mis inimese õnnelikuks teeb.

Juunis 60-aastaseks saanud kinomaailma suurkuju Hirokazu Kore-eda on oma mängufilmidega kogunud tunnustust üle kogu maailma ning saavutanud erakordset menu pea kõikidel olulisematel filmifestivalidel.

Filmiprogramm alustab Kore-eda debüütfilmiga "Maborosi", mis tõstatab küsimuse miks sooritab just isaks saanud noor mees (peaosas Asano Tadanobu) enesetapu ning millised on selle tagajärjed lähedastele. "Peale elu" on lugu sellest, kuidas inimestel on pärast surma nädal aega, et meelde tuletada oma elu kõige olulisem hetk, mida igavesti alles hoida.

"Mida režissöör filmiga "Peale elu" öelda tahab, ongi see, et tihtipeale jäetakse vanem põlvkond nende elu lõpus üksi ja neil polegi midagi muud peale mõne üksiku mälestuse," selgitas Novod.

Alates filmist "Keegi ei tea" on režissöör suunanud pilgu peresuhetele. Tõsielusündmustele tugineva loo keskmes on Tokyo korterisse varjunud ühe ema, aga tõenäoliselt mitme isa lapsed, kellest vanim peab pärast ema teadmata ajaks kodust lahkumist leidma mooduse ellu jäämiseks. Film "Ikka kõndides" uurib pere vanima poja äkksurma mõju ja peegeldusi pere suhetele.

""Ikka kõndides" võtab väga hästi kokku selle, kuivõrd võimsalt ja filigraanselt suudab ta Jaapani perekonna sisse minna. Siin on olemas keerulised peresuhted, minevikutraumad ja inimesed, kes ei saa omavahel läbi," kirjeldas programmijuht.

"Seda Kore-eda teebki – ta on väga inimlik, humaanne ja südamlik. Mõnes mõttes võib öelda, et ta on lapselikult lihtne. Ta viib sind Jaapani perekonna keskele ja aitab sul vaadelda, mis inimese õnnelikuks teeb," selgitas Novod.

Programmi tuntuimaks filmiks on Cannes'i peaauhinna võitnud "Poevargad", milles püüab Tokyos elav perekond toime tulla, elatudes vanaema pensionist ja poodidest varastatud kaubast. Ühel hetkel hakkavad kappidest välja tulema pereliikmete luukered. Viimasena tuleb kinolinale "Tõde", mille tegevus toimub hoopis Pariisis ning mille keskmes on näitlejanna, kes otsustab avaldada oma elust ausad memuaarid.