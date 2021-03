Mis saab siis, kui hinnatud Jaapani lavastaja hakkab tegema klassikalist prantsuse draamat? Noh, Hirokazu Kore-eda 2019. aastal ilmunud filmi "Tõde" näitel võib öelda, et selline ootamatu komplekt toimib väga hästi. "Tõde" on ERR-i kultuuriportaalis ja Jupiteris järelvaadatav kuni 1. juunini.

Intelligentne ja kammerlik draama suurepäraste näitlejatega, režissööriks filmiga "Poevargad" Cannes´is võidutsenud Hirokazu Kore-eda. Pariisis elav kuulus näitlejanna Fabienne (Catherine Deneuve) kavatseb vanaduses välja anda ausad memuaarid enda elust. Pärast raamatu ilmumist lendavad sedamaid Fabienne´i juurde tema tütar Lumir (Juliette Binoche) koos mehe Hanki (Ethan Hawke) ja tütrega. Õige pea selgub, et perekonna siseasjad ja suhted vajavad klaarimist ning igaühel on seejuures varuks "oma tõde". Veneetsia filmifestivalil Kuldlõvi nominent.

Vormilt on "Tõde" parimas mõttes kammerdraama. Kogu tegevus toimub kas ühes korteris või siis stuudios, kus filmitakse Deneuve'i kehastatud Fabienne Dangeville' uut linateost, mis aga töötab just filmi kasuks. Vaataja harjub selle aegruumiga ning tuttavad keskkonnad lasevad särada hoopis karakterite peentel ning kohati õhkõrnadel emotsioonidel. Just pealtnäha tühised fraasid ja väikesed näoilmed reedavad tegelased sügavamad tunded, mis loovad ka pinnase haaravateks arenguteks.

Kuigi filmi esimene pool tundub olevat ühe parandamatult katkise perekonna lugu, siis õnneks pakub "Tõde" siiski ka lootust – ükski suhe pole jäädavalt katki, kui mõlemad osapooled on valmis selle parandamiseks pingutama. Väike, aga südamlik ning erakordselt elus film.