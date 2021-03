Kultuuriportaali koroonaleevendus | Esimene "Eesti lugude" lühidokumentaal "Tuleproov"

Möödunud nädalal lõppes juba 18. lühidokumentaalide sarja "Eesti lood" hooaeg, mistõttu on igati kohane vaadata korra ajas tagasi ning meenutada kõige esimest filmi, mis selle sarjas valmis: selleks on Liina Triškina-Vanhatalo "Tuleproov", mis jõudis ETV eetrisse 2003. aasta sügisel.

Baleriin Oksana Titovale on tema keha nii mõtlemise ja eneseväljendamise vahend kui ka tööriist. Ometi otsustab Oksana ohverdada talle elutähtsad jalad tulele. Ta tahab proovida sütelkõndimist. Miks ta seda teeb? Kas on võimalik, et tuli ei põleta?

Produtsent Piret Tibbo-Hudgins, režissöör Liina Triškina-Vanhatalo, stsenarist Liina Triškina-Vanhatalo, operaator Andres Joaquin Sendino, helirežissöörid Liina Triškina-Vanhatalo ja Ivo Felt