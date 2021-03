Kultuuriportaali koroonaleevendus | Sander Joone lühianimatsioon "Velodrool"

Hetkel on tootmises animaator Sander Joone uue ralliteemaline lühianimatsioon "Sierra", seega on igati kohane vaadata tagasi tema 2015. aastal vaatajate ette jõudnud filmile "Velodrool".

Film "Velodrool" räägib jalgratturist, kes on suitsusõltlane. Võidusõidu auhinnaks on pakk sigarette ja et võistlust võita, kasutab ta erinevaid substantse ja hakkab nägema eriskummalisi asju.

Filmi autor ja režissöör on Sander Joon. Muusika ning helide eest vastutasid Sander Põldsaar ja Andres Dajek. "Velodrool" võitis Melboure'i ja Fredrikstadi animatsioonifestivalidel grand prix, Ottawa rahvusvahelisel animafestivalil tunnustati filmi parima animatsioonitehnika auhinnaga.