Kendrick Lamar teeb oma Pariisi kontserdist laupäeval otseülekande

Pariisi Accor Arenal toimuvat kontserti on võimalik jälgida platvormide Amazon Music ja Prime Video vahendusel ning see annab võimaluse saada osa Lamari 65 kontserdist koosnevast albumiturneest tema tänavu maikuus ilmunud albumile "Mr. Morale & The Big Steppers".

Kontsert läheb eetrisse laupäeval, 22. oktoobril Eesti aja järgi kell 21.00 ja seda on võimalik Prime Video vahendusel jälgida tasuta enam kui 240 riigis ja territooriumil üle maailma, lisaks ka kanalite Amazon Music ja Twitch vahendusel ning rakendusest Amazon Music.

Lamar on oma albumiturnee raames jõudnud kontsertidega juba läbi käia Põhja-Ameerika ning tuuritab praegu Euroopas. Enne kui ta jõuab detsembris Uus-Meremaale, peatub ta kontsertidega veel Ühendkuningriigis ja Austraalias.