Kendrick Lamar avaldas muusikavideo uue albumi loole "N95"

Kendrick Lamar avaldas esimese muusikavideo loole "N95", mis pärit tema uuelt stuudioalbumilt "Mr. Morale & The Big Steppers".

"N95" muusikavideo lavastas Lamar kahasse Dave Freega, kellega koos asutasid 2020. aasta märtsis ka multidistsiplinaarse meediaettevõtte pgLang, vahendab Consequence, Pitchfork jt.

"Mr. Morale & The Big Steppers", kust lugu pärit, on järjekorras Lamari viies stuudioalbum, mis viib ta alates juulikuust ka suurele maailmaturneele.

Albumilt on juba ilmunud muusikavideo loole "The Heart Part 5", kus Lamari nägu muundub eri süvavõltsinguteks OJ Simpsonist, Kanye Westist, Kobe Bryantist, Nipsey Hussle'ist, Jussie Smollettist ja Will Smithist. Ka selle video lavastasid Lamar ja Free koos.