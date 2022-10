Saksa raamatukaubanduse rahupreemia pälvis Serhi Žadan

Ühing põhjendas oma valikut, märkides, et annavad Žadanile preemia tema silmapaistva loomingu ja selge humanitaarse hoiaku eest, mis on motiveerinud teda korduvalt riskima oma eluga, et aidata sõjast mõjutatud inimesi ja seeläbi nende raskele olukorrale rohkem tähelepanu pöörata.

"Oma romaanides, esseedes, luuletustes ja laulusõnades tutvustab Žadan meile maailma, kus on toimunud radikaalsed muutused, kuid mis elab jätkuvalt traditsioonide järgi," seisab ühingu põhjenduses.

"Tema lood illustreerivad, kuidas maailma lülitub sõda ja häving ning see inimeste elud pea peale pöörab. Oma loomingus kasutab ta ainulaadset keelt, mis annab meile elava ja eristuva portree tegelikkusest, mida paljud meist liiga kaua eiranud."

"Žadan näitab läbimõeldult ja tõelise kuulaja täpsusega ning poeetilisel ja radikaalsel toonil, kuidas Ukraina rahvas trotsib neid ümbritsevat vägivalda, püüdes selle asemel elada iseseisvat elu, mis baseerub rahul ja vabadusel," märkis ühing.

Ühing annab preemiat välja alates aastast 1950. Preemia suurus on 25 000 eurot. Läbi aegade on rahuauhinna pälvinud teiste hulgas Margaret Atwood, Péter Esterházy, Václav Havel, Astrid Lindgren, Hermann Hesse jt.

Serhi Žadan (sündinud 23. augustil 1974 Starobilskis) on kirjandus- ja humanitaartöö kõrval olnud tegev ka rokkansamblites Žadan i sobaki ja Linija Mannergeima.

Žadanilt on eesti keeles ilmunud romaan "Internaat" ja "Depeche Mode".