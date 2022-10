Eesti keeles ilmus Ukraina kirjaniku Serhi Žadani romaan "Internaat"

Ühes Donbassi alevis töötav noor ukraina keele õpetaja Paša läheb koju tooma oma naaberlinna internaatkooli pandud 13-aastast õepoega, sest eelmisel aastal alanud sõja lahingud on juba koolini jõudnud. Sellest saab kolmepäevane ellujäämisretk.

Autor kirjeldab "Internaadis", kuidas kunagine tuttav maastik muutub apokalüptiliseks keskkonnaks. Ta jutustab inimestest, kes astuvad hirmule ja hävingule vastu enesekehtestamise ja vastutustundega.

Serhi Žadan on Ukraina kirjanik, tõlkija, muusik ja kodanikuaktivist. Tema esimene romaan "Depeche Mode" (2004) ilmus 2020. aastal Loomingu Raamatukogus ja 2022. aastal selle kuldsarjas. 2010. aastal ilmunud romaan "Vorošilovgrad" on võitnud mitmeid auhindu ja selle põhjal on valminud mängufilm "Metsikud väljad". Oma bändiga Žadan i Sobaki on ta esinenud ka Tallinnas.