Toimetaja Serhi Žadani romaanist "Internaat": see on poeetiline proosa

Ukraina kirjaniku Serhi Žadani romaani "Internaat" peategelaseks on ühes Donbassi alevis töötav noor õpetaja, kes läheb naaberlinna internaatkooli pandud õepoega koju tooma. Sellel teekonnal tuleb ületada nii rindejoon, vastata enda sees olevatele küsimustele ja kogu protsessist saab kolmepäevane ellujäämisretk.

Toimetaja Katrin Kern sõnas, et emotsionaalses plaanis on "Internaat" raske lugemine, sest kirjapandud sündmustik on kole. Samas tekstilise poole pealt on "Internaati" hea lugeda, sest ka selles romaanis kajastub Žadanile omast, väga hästi voolavas stiilis kirjutamist.

"Kui keegi on lugenud "Depeche Modet, mis on tema eelmine eesti keeles ilmunud raamat siis ta tunneb nagu sellise Žadani stiili seal ära, seal on mõned võtted, mis tal on samad, et kui peategelane millelegi mõtleb parasjagu ja mingisugusele järeldusele jõuab, siis äkki võtab ta tagasi sellise lausega, et "kuigi, no millest me siin räägime"."

Kerk lisas ka, et teoses on väga palju võrdlusi. "Žadan on ka poeet, see on ikkagi poeetiline proosa, seal juhtuvad asjad, mida me tõenäoliselt ei oska ise ette kujutada, aga võrdluste ja metafooride abil see pilt saab meile selgeks."