Pärnus avati Tõnis Laanemaa 85. sünnipäevale pühendatud näitus

Tõnis Laanemaa 85. sünnipäevale pühendatud ülevaatenäituse pani kokku tema graafikust tütar Mari-Liis Laanemaa. Näitus "Kunst – minu elu" annab läbilõike kunstniku loomingust 1960. aastatest tänapäevani.

Oma loometeed alustas Laanemaa maalidega, kuid tuntust kogus ta eelkõige vabagraafika ja plakatitega. Samuti on ta eksponeerinud nii akte, portreesid kui ka abstraktseid kompositsioone.

Mari-Liis Laanemaa sõnul oli suure elutöönäituse kokkupanemine paras kaosest korraloomine. "Elu jooksul on ju erinevaid etappe – isal on plakatid, graafika, maal ja joonistused. Seda kõike on väga palju," tõdes ta.

Mari-Liis Laanemaa loodab, et kui isa peatselt haiglast välja saab, jõuab ta ka ise näituselt läbi astuda.