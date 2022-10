Suri ansambli Dead Kennedys trummar D.H. Peligro

Bändi avalduse järgi suri Peligro reedel, 28. oktoobril kukkumisest põhjustatud peatrauma tagajärjel oma Los Angelese kodus, vahendab Consequence.

1959. aasta 9. juulil sündinud D.H. Peligro, kodanikunimega Darren Henley, liitus Dead Kennedysega 1981. aastal, asendades bändi originaaltrummarit Tedi (Bruce Slesinger).

Peligro tegi oma debüüdi lühialbumil "God We Trust, Inc." ja mängis trummi ka albumitel "Plastic Surgery Disasters", "Frankenchrist" ja "Bedtime for Democracy" ning singlite-harulduste kogumikul "Give Me Convenience or Give Me Death".

Pärast bändi esimest lahkuminekut 1986. aastal ühines Peligro ansambliga Red Hot Chili Peppers, asendades trummarit Jack Ironsit. Pikaks ajaks ta sinna siiski püsima ei jäänud, kuna bänd vallandas ta vähem kui aasta pärast narkootikumide ja alkoholiga seotud probleemide tõttu. Ta mängis siiski Peppersi albumi "Mother's Milk" kolmel lool – "Taste the Pain", "Stone Cold Bush" ja "Sexy Mexican Maid".

Peligro taasühines Dead Kennedysega 2001. aastal ja jäi bändi trummariks kuni aastani 2008. Pärast lühikest pausi naasis ta 2009. aastal taas bändi ridadesse ning püsis seal kuni oma surmani.

Peligro mängis trumme ka mitmetes teistes bändides, sealhulgas Nailbomb ja The Feederz ning avaldas muusikat oma nime alt.