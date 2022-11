Rahvusraamatukogu avas virtuaalse 1960ndate luule- ja kultuurimaja

"60ndate materjali süüvides selgus üsna peagi, et võrreldes nullindatega on 60ndad tänastele gümnasistidele ikka väga kauge aeg, mida saab digivaramu põhjal lähemale tuua," sõnas 60ndate kultuurimaja autor Kea Susi.

"Kui rahvusraamatukogu hariduskeskus tutvustas nullindate luule digivaramut, tuligi õpetajatelt endilt ettepanek teha taoline andmekogu ka 60ndate luule kohta," meenutas Susi.

"Lisasime luulematerjalidele ka üldist ajaloo- ning kultuuritausta tutvustavat materjali ning üldjoontes nii valmiski 1960ndate luule- ja kultuurimaja," rääkis Susi ja lisas, et keskkond sobib nii gümnasistidele, kirjandustudengitele kui ka ajaloohuvilistele. "Samuti on see heaks abimeheks õpetajatele."

Virtuaalsest kultuurimajast leiab luuletajate digitaalselt kättesaadavat luuleloomingut, lisaks otseviiteid ajakirjanduses ilmunud arvustustele, luule esitusi ja laule, ajaloolist tausta tutvustavaid kirjutisi, ajastule omaseid visuaalseid allikaid.

Tutvu keskkonnaga siin.