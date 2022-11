Kumu Dokumentaal lõpetab hooaja legendaarse muusikafilmiga "Pink Floyd: The Wall"

Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sari lõpetab sügishooaja 1982. aastal valminud Alan Parkeri muusikafilmiga "Pink Floyd: The Wall". Tänavu möödub filmi valmimisest 40 aastat.

Alan Parkeri ühiskonnakriitiline mängufilm põhineb Pink Floydi 1979. aastal ilmunud plaadil ja jutustab piinatud muusikust, kes vähehaaval hullusesse vajudes ehitab enese ümber füüsilise ja emotsionaalse müüri, et end maailma eest kaitsta. Stsenaariumi kirjutas ansambli liider Roger Waters ja peaosa mängib Bob Geldof.

"See on film, mille teema on siin ja praegu veelgi päevakajalisem kui 40 aastat tagasi," ütles üks Kumu Dokumentaali korraldajatest Helmut Jänes.

Kumu auditooriumis 9. novembril toimuva seansi juhatab sisse kultuurikriitik Janar Ala. Enne seanssi toimub ka Pink Floydi ja PÖFFi teemaline Kahoot-mäng, mille auhinnad on välja pannud PÖFF ja Kumu.

Kumu Dokumentaali uus hooaeg algab 4. jaanuaril. Kultuuriteemaliste filmide sarja korraldavad Kumu ja PÖFF, sissepääs kõigile selle sarja seanssidele on prii.