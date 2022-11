Ugalas esietendub Johan Elmi lavastus "Tule õige koju"

Lavastuse kunstnik on Eugen Tamberg. See on nii Elmi kui Tambergi jaoks esimene loominguline töö Ugala teatris.

"Tule õige koju" on iiri peredraama, mis räägib loo lahtilaskmisest – vimmast, saladustest, kahetsusest lahtilaskmisest, aga ka üksteisest lahtilaskmisest.

Lavastaja Johan Elm, kunstnik Eugen Tamberg, muusikaline kujundaja Peeter Konovalov, valguskunstnik Fredi Karu, tõlkija Martin Algus. Osades Rait Õunapuu, Lauli Koppelmaa, Janek Vadi, Jaana Kena, Oskar Punga, Tanel Ingi ja Margus Tabor.