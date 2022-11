Ugala "Tule õige koju" on lugu keerulistest peresuhetest

Näidendi lavastas vabakutseline lavastaja Johan Elm, kelle lavatööd on sageli melanhoolsed või lausa rusuvad, kuid ta püüab neis alati leida lootust.

Kakskümmend aastat kodulinnast eemal olnud Michael naaseb koju ema matustele. Teda ootavad ees vennad koos kaasadega, lapsepõlvemaja, kustumatud mälestused aga ka kõik lahendamata pinged, mis leina meeleoludes vallanduvad erilise jõuga. Michael on perekonnale oma, ent siiski võõras.

"Ma arvan, et kui keegi perekonnas sureb, siis inimesed on võib-olla oma emotsioonidele rohkem avatud. See kindlasti ühendab perekondasid ja ilmselt siis perekond samamoodi leiab selle nii-öelda ukse, et nad saavad ennast avada sellisena nagu nad päriselt on," rääkis Aoife osatäitja Lauli Koppelmaa "Aktuaalsele kaamerale".

"Tule õige koju" on lugu keerulistest peresuhetest, aga ka laste väärkohtlemisest ja vastamata või pereliikmete silmis lausa keelatud armastusest. Tegemist on Johan Elmi seitsmenda lavastusega, mis kõik on sündinud koostöös kunstnik Eugen Tambergiga.