Estonias algab festival Keelpillifookus

"Mul on väga hea meel et kuulajate ette astub üks minu lemmiktšelliste Daniel Müller Schott ja öökontserdiga Sean Shibe, kes ühendab nii klassikalise kui elektrikitarri kava," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Eesti Kontserdi peaprodutsent Maarit Kangron.

Minevikumeistrite suure austajana on Shibe on samavõrd pühendunud uue muusika tellimisele ja esitamisele ning mõlemaid näiteid kuuleb ka neljapäeval kell 22 algaval öökontserdil.

Reedel astub koos ERSO-ga lavale Hollandi USA noorema põlve tõusev täht, viiuldaja Stephen Waarts, kes viimasel minutil vahetas välja algselt kavas olnud prantsuse virtuoosi Renaud Cabpuconi.

"See ongi tänapäeva artisti jaoks üks variante, kuidas viimasel hetkel suurele lavale pääseda ja mul on väga hea meel et meie noor välja valitud viiul on selle võimaluse saanud ja ta on end juba tõestanud ka Queen Elisabethi konkursi näol," selgitas Kangron.

Noore interpreedi repertuaaris on üle 30 erineva kava, Tallinnas esitab ta koos ERSO-ga Mozarti ja Tsaikovski loomingut.

"Need on teosed, mida ma tõesti armastan mängida. Need on kaks mu lemmik heliloojat, sama viiulikontserti esitasin alles hiljuti. Tšaikovskit aga mängisin juba lapsena ja samuti alles hiljaaegu, nii et ma olen võimeline seda tegema paari orkestriprooviga," märkis Waarts.