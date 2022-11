Toomkirikusse jõudis Carl Gottlieb Wenigi altarimaal "Kolgata"

15. novembri hommikul jõudis Toomkirikusse Carl Gottlieb Wenigi 1860. aastal valminud altarimaal "Kolgata". Algselt Niguliste kiriku jaoks tehtud altarimaali saatus on olnud erakordselt rännakute- ja kannatusterohke.

Kunstiloolane Juhan Kilumets sõnas, et ehkki Wenigi teos ei hakka Toomkirikus tööle altarimaalina, on tal siiski nüüd jälle oma väärikas ülesanne.

"Tal on üks ja väga tänuväärt ülesanne - ta on osa meie kunstiajaloo õpikust," lausus Kilumets. "See teos sobib hästi illustreerima 19. sajandi teise poole akadeemilist kunsti."

Kilumets tutvustas "Aktuaalses kaameras" maali ajalugu, mis sai Niguliste kirikuga alguse, kui sealne kogudus maali peaaltariks tellis. Ta lisas, et 1944. aastal kirik hävis, kuid mingi ime läbi jäi altarimaal terveks. Maal evakueeriti Peetli kirikusse ning hiljem läks see Tallinnfilmi käsutusse.

"Kolgata" restaureeriti 2004. aastal, kuid Niguliste kirik ei soovinud maali tagasi oma seintele panna, kuna kiriku uuendamise käigus selgus, et vanale Wenigi maalile head kohta ei ole. Seejärel jõudiski maal taas Toomkirikusse, kus kunstihuvilised seda nüüd imetleda saavad.