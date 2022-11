Andres Adamson avas Pärnus vee all tehtud fotodest näituse

Osa praegu Pärnu linnagalerii kunstnike majas eksponeeritavatest töödest osa oli hiljuti väljas Dominiiklaste kloostris, teist osa näidati Šiauliais ja kolmas käis Daugavpilsis. Valiku on kunstnik teinud oma viimase kümne aasta töödest ja neid kõiki ühendab see, et need on pildistatud vee all.

"Eks ma kunagi nägin midagi sarnast, mis on tehtud ja siis tekkis nägemus, kuidas ise võiks ka teha. Mind on veedelnud just see veeaune atmosfäär, kus kaal peaaegu kaob. Erinevad materjalid hakkavad hõljuma teistmoodi, kui nad kuival teevad," rääkis Adamson.

Fotograafi sõnul on vees pildistamise puhul huvitav sellega kaasnev ka teatav kontrollimatus. "Sa töötad tükk aega ja sa kunagi ei tea, mis täpselt tuleb. Seal ei ole mõtet väga palju ette kujutada, mis tulemust sa tahad," rääkis ta.

Näitus "Tuhande unenäo meri" on avatud 10. detsembrini.