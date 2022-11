PÖFF-il linastuvad Valgevene vastupanufilmid

Programm, mis kannab pealkirja "Lilled ei vaiki. Valgevene vastupanufilmid", jõuab vaatajate ette koostöös eksiilis tegutseva Valgevene filmifestivaliga Northern Lights.

Kavas on kaks dokumentaalfilmi, mis viivad 2020. aastal Valgevene presidendivalimiste järel puhkenud protestiaktsioonide keskele ja näitavad, mis hinda tuleb maksta inimestel, kes avaldavad vastupanu Aljaksandr Lukašenka diktatuurile.

Sasha Kulaki filmis "Mara" uitab mütoloogiline, lootust väljendav tegelane Mara protestijate seas, peegeldades nende unistusi, mis põrkuvad karmi reaalsusega. Film esilinastus tänavusel Rotterdami festivalil.

Andrei Kutsila film "Kui lilled ei vaiki" mõtestab juhtunut sündmustes osalenud valgevene naiste vaatepunktist – vaatamata saadud vaimsetele ja füüsilistele traumadele unistavad nad jätkuvalt muutustest, mis võiksid ajaloo prügikasti pühkida juba 27 aastat võimul püsinud Lukašenka režiimi. Varssavi festival nimetas selle mullu parimaks dokumentaalfilmiks.

Filmifestivali Northern Lights asutaja Volia Chajkouskaya sõnul elavad mõlemad autorid eksiilis ega saa minna tagasi oma kodumaale. "Nad riskiksid vangistusega, nagu paljud teisedki valgevene kultuuritegelased," ütles ta.

Oma filme saabuvad Tallinna esitlema nii Sasha Kulak kui Andrei Kutsila.

Lisaks seanssidele leiab PÖFFi filmitööstusüritusel [email protected] & Baltic Event aset vestlusring "Feels Like Home: Facing the displacement and building a film community in exile" ("Tundub nagu kodus: tõrjutus ja filmikogukonna ülesehitamine võõrsil"), mis käsitleb filmitegemist eksiilis ja kus osalevad Sasha Kulak, Andrei Kutsila, Volia Chajkouskaya, Alina Kovšõk ja Marianna Kaat ja Ben Dalton.

Seansid toimuvad 24.–25. novembrini Tallinna kinos Artis ja vestlusring 24. novembril kell 17 PÖFFi keskuses, mis asub Nordic Hotel Forumis. Vestlusringist osavõtt on vaba, aga vajalik on eelregisteerimine.

2015. aastal asutatud Northern Lights on Valgevene sõltumatu filmifestival, mille fookuses on Põhjamaade ja Baltikumi filmid. 2020. aastast alates tegutseb see veebis – pärast protestiaktsioonide mahasurumist ja repressioonide lainet pole võimalik festivali enam Valgevene kinodes korraldada.