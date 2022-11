Sasha Kulak: "Mara" peegeldab unistusi, mis põrkuvad karmi reaalsusega

Filmid viivad vaataja 2020. aastal presidendivalimiste järel puhkenud vastupanu keskele, näidates, millist hinda tuli vastuhakkajatel maksta.

Sasha Kulaki filmis "Mara" uitab protestijate seas mütoloogiline tegelane Mara, peegeldades nende unistusi, mis põrkuvad karmi reaalsusega.

"Slaavi mütoloogias on see naishing, kes tekitab õudusunenägusid. Samal ajal tähendab mara valgevene keeles unistust ja unistamist. See film on tehtud nagu selline õudusunenägu," selgitas Kulak.

Andrei Kutsila film "Kui lilled ei vaiki" toob esile naised, kes esimestena puhkenud vägivallalainele vastu astusid ja rahvast vastupanu jätkama innustasid.

"Tänavatel oli palju lilli, see oli rahumeelse vastupanu sümbol. Võib ju arutleda sellise vastupanu tugevuste ja nõrkuste üle, aga siis oli see täidetud korraga armastuse, rõõmu ja valuga," rääkis Kutsila.

"Kõik naised olid lilledega, mehed tõid lilli. Sellest sai protesti sümbol. Samas seostus see minu jaoks naistega. Nemad on need lilled, kes enam ei suuda vaikida."

Valgevene dokumentaalfilme näeb neljapäeval ja reedel kinos Artis.