Ilmus Lotmani semiosfääri mudelil põhinev käsitlus digitaalsest ühiskonnast

Raamat "Digitaalsest semiosfäärist" näitab, kuidas Lotmani semiosfääri mudel pakub ainulaadse ja veenva võtme tänapäeva globaliseerunud digitaalmeedia süsteemide dünaamika ja funktsioonide mõistmiseks. Lotmani evolutsionistlikku ja dünaamilist semiosfääri mudelit ajakohastades annavad John Hartley, Indrek Ibrus ja Maarja Ojamaa ainulaadse ülevaate üleilmsetest mehhanismidest, mis kujundavad meediat, tähendusloomet, loovust ja muutusi – nii produktiivseid kui ka hävitavaid.

Uues valguses vaadeldakse nende nähtuste selgitamiseks esile kerkinud teadusvaldkondadevahelisi suhteid, püüdes integreeritud kultuuriteadusliku vaatenurga abil kaotada lõhet loodusteaduste ja humanitaaria vahel.

Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni professor Marju Lauristin tõdes, et raamatu autorid näitavad Lotmani ideede viljakust ühiskonna, kultuuri, looduskeskkonna ja tehnoloogia keerukate seoste avamisel. "Semiootiline lähenemisviis pakub võtit ka humanitaaria lõimimiseks loodusteadustega. Lugejat ärgitatakse edasi mõtlema sellistel põnevatel teemadel nagu kultuuride ja keelte segunemine globaalsetes sotsiaalvõrgustikes, digitaalse semioosi iseärasused, mälu kui aegadevaheline tõlkeprotsess, kommunikatsiooni ja ökoloogia fundamentaalne seotus."

Indrek Ibrus on Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis meedia innovatsiooni professor ja doktoriõppekava kuraator. Maarja Ojamaa on Tartu Ülikooli semiootika kaasprofessor. John Hartley on Sidney Ülikooli digitaalse meedia ja kultuuri professor ning Curtini Ülikooli emeriitprofessor.

Raamatu "Digitaalsest semiosfäärist" tõlkis inglise keelest Tanel Pern ja see ilmub Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas "Bibliotheca Mediorum et Communicationis".