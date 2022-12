Ilmus Tõnis Tootseni teine romaan "Ahvide pasteet"

Satiirilise ulme-memuaarina kirjeldatud teoses elatakse kirjastaja Henri Otsingu sõnul kõverpeegli kaudu läbi tänapäeva Eesti mured ja valud.

"See on raamat igaühele, kes on kunagi tundnud ennast võõrana meie maailmas ja otsib põnevat ja pöörast hingesugulust."

Tootseni eelmine romaan "Esimene päev" pälvis 2016. aastal kultuurkapitali aastapreemia.

Uue raamatu esitlus toimub neljapäeval, 1. detsembril Tartu Uues Teatris ning jaanuaris Viru Keskuse Rahva Raamatus Tallinnas.

Raamatu andis välja Kaarnakivi seltsi kirjastus.