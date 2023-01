Kirjanik Tõnis Tootsen oma uuest teosest: ahvid ei ole nii võimuahned kui inimesed

"Ahvide pasteet" ei riimu "Ahvide planeediga" juhuslikult - Tõnis Tootseni ulmememuaaris on oma eluloo kirja pannud kirjutama õppinud ahv, kes elab inimeste ja ahvide poolt jagatud maailmas.

Tootseni sõnul on raamatu peategelaseks ahv, sest läbi selle saab luua mõnusa distantsi kritiseerija ja kritiseeritava vahele. "Kui ahvi silme läbi inimelu vaadelda, siis inimelu absrud joonistub välja erilise mahlakusega," lisas ta.

"Inimesed on väga võimu -ja süsteemitruud, võimuahned ja ambitsioonikad. Ahvid ei ole nii ambitsioonikad. Ahvidel piisab sellest, mis on käe-jala juures – inimesed nii vähesega ei lepi," arvas kirjanik.

Tootseni sõnul oli raamat tema jaoks ka viis endast lahti lasta ja end vähem tõsiselt võtta ning ta loodab, et raamat paneb ka lugejat elu kummalisust tajuma. "Eluimestus on sõna, mida ma loodan, et see raamat võiks külvata!"

Tootseni lapsepõlvesõber, filmikriitik Andrei Liimets nendib, et suur osa raamatust lähtub autori eluteest ja kogemustest. "Seal on ka ühiseid mälestusi üksjagu välja toodud, mis ma arvan, et pole ainult meie mälestused, vaid terve põlvkonna jagatud kogemus – ennekõike haridussüsteemist, aga ka üldse üleskasvamisest 90-ndate Eesti veidrustes," lausus ta.