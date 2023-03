Andrei Liimets: ulmefilm tervikuna on viimastel aastakümnetel kiratsenud

Andrei Liimets kinnitas, et ta on juba aastaid on olnud suur ulmefänn. "Ulmekirjandusest leiab huvitavaid mõtteid väga palju ja ma julgeks öelda, et ulmefilm on pigem kiratsenud viimastel aastakümnetel," mainis ta ja lisas, et lavastaja Denis Villeneuve, kes lavastas muuhulgas "Düüni", on tema sõnul erand, kes on murdnud ulmefilmide ebaõnnestumise seeriat ja ideede vaegust. "Ka tema film "Arrival" oli väga-väga hea."

Kuigi erinevate ulme alaliikide paremad teosed lähevad Liimetsale alati korda, siis eriti eelistab ta just teadussuunaga mõtisklusi ja nägemusi, mis sunnivad tuttavlikust mugavustsoonist välja. "Kui ulme irdub täiesti tuttavlikust tegelikkusest, siis mul kipub tähelepanu hajuma, mind intrigeerib just see, kui mul hakkab mingi tunnal värelema, kas meie ühiskond võiks ka selline olla, kas see võiks olla maailma tulevik nii heas kui halvas mõttes."

Algajale ulmehuvilisele soovitab Liimets Margaret Atwoodi "Teenijanna lugu". "See on kindlasti raamat, mida ma ei saa oma lemmikute hulgast välja jätta, sest kuigi George Orwell või Aldous Huxley on need autorid, kellele viidatakse väga sageli võimalike düstoopiate või tulevike ettekujutajatena, siis Atwood on isegi rohkem ajale vastu pidanud," tõdes ta ja lisas, et Atwood ei käsitlenud tehnoloogiat. "See ei ole teadus, see ei ole mõnes mõttes isegi ulme, vaid ta on sotsiaalne düstoopia."

