Olari Elts: La Seine Musicale on Prantsusmaa üks parimaid kontserdisaale

ERSO jõudmine Pariisi läks Prantsuse transporditöötajate streigi tõttu üle kivide ja kändude, ent kui kontsert käima läks, siis oli peadirigent Olari Elts vaheajaks juba ekstaasis.

"Alustasime kontserti – nagu oli planeeritud – Arvo Pärdi väga olulise sõnumiga "Da Pacem Domine" ehk rahusõnumiga. Väga rahulikult alustasime kontserti, aga siis loomulikult orkester esimese poolaja lõpetas lihtsalt hiilgavalt."

ERSO koos viiulisolisti Daniel Lozakovichiga esitas pariislastele Arvo Pärdi, Antonin Dvoraki ja Pjotr Tšaikovski muusikat. Kohaliku kontserdimaja produktsiooni direktori sõnul oli tegemist erilise õhtuga, sest ERSO näol on tegemist ühe Põhja-Euroopa tuntuima orkestriga.

"Ma tean, et Arvo Pärt on nende repertuaaris väga olulisel kohal ja me oleme õnnelikud, et saame kuulata seda täna õhtul. Tean, et pariislased soovivad kuulata ka Tšaikovski viiulikontserti. Olen kindel, et see on imeline õhtu," sõnas La Senne Musicale produktsioonidirektor Solenne Du Hays.

"Kontsert oli mitmes mõttes eriline. Näiteks kõlas vali aplaus pärast iga teost. Ent kõige omapärasemaks võib pidada La Seine Musicale kontserdimaja ennast, mille on projekteerinud maailmakuulsad arhitektid Shigeru Ban ja Jean de Gastines. Seejuures pole keset Seine jõge asuva arhitektuuripärli projekteerimisel tehtud kompromisse," jätkas ta.

Elts märkis, et tegu on fantastilise akustikaga saaliga. "Ühest küljest halastamatu, aga samal ajal ka uplifting, mida väga paljude uute saalide puhul ei ole. Isegi väga heade akustikute puhul see tulemus ei pruugi selline olla."

Ta usub, et see on Prantsusmaa üks parimaid saale praegu. "Vähemalt meie jaoks tundub selle esimese poolaja järgi. Tegelikult see, et me siin niimoodi mängida saame, on meie jaoks loomulikult suur au."