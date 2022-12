Ia Remmeli ERSO kontserttuuri päevik: kultuur on meie parim saadik maailmas

ERSO kontsert linna kõige esinduslikumas kontserdimajas, Nürnbergi Meistersingerhalles sai väga sooja vastuvõtu. Publik võttis pikkade aplauside ja vaimustushüüetega vastu nii kavas olnud Eesti teose, Rudolf Tobiase avamängu "Julius Caesar", noore tippsolisti Daniel Lozakovichi esinemise Tšaikovski viiulikontserdis kui ka ERSO kava põhiteose, Dvořáki sümfoonia nr 8. Daniel Lozakovichilt meelitas publik välja lisapalaks Kreisleri virtuoosse soololoo "Retsitatiiv ja skertso", pärast Dvořáki sümfoonia nr 8 esitust andis ERSO Nürnbergi publikule kaks lisapala: Sibeliuse "Valse triste" ja Beethoveni kaks kontratantsu nr 1 ja nr 6, mis oma vaimukusega publikut naerutasid.

Nürnberg on üks Saksamaa vanimaid linnu. Linna kuulsaim kultuuriikoon on seal terve elu elanud kunstnik Albrecht Dürer. Nürnbergi kõige uhkem kontserdimaja Meistersingerhalle on valminud 1963. aastal ning suur saal mahutab üle 2000 kuulaja. Saal sai nime Richard Wagneri ooperi "Nürnbergi meisterlauljad" järgi. ERSO kontserdil oli saal publikut täis, hoolimata samal ajal jalgpalli maailmameistrivõistlustel toimunud Saksamaa ja Costa Rica vahelisest matšist.

Kontserdil viibis kohal Eesti kultuuriatašee Saksamaal Merit Kopli, kes tõi esile, et ERSO esineb Saksamaa kõige prestiižsemates kontserdisaalides – Nürnbergi kõrval ka Müncheni Isarphilharmonies. Kopli rõhutas, et kultuur on alati meie parim ja silmapaistvaim saadik maailmas, mille läbi Eesti tuntus ja koht maailmas aina kasvab ja kindlustub.

Kontserti oli kuulamas ka Eesti dirigent Tarmo Vaask, kes töötab juba 12 aastat Nürnbergi Riigiteatri dirigendina. Oma kommentaaris peale kontserti ütles ta, et ERSO on väga hea orkester, kus eriti tõuseb esile keelpillide soe ja läbipaistev, isikupärane kõla, mida tänapäeval sugugi palju ei kohta. Väga head olid ka orkestri solistid, eriti tõi ta esile ERSO flöödi kontsertmeistri Mihkel Peäske soolod. Vaask märkis ka, et saali täituvus oli väga hea.

"Nürnbergis on teadlik rahvas ja publikul on enamasti kõigil abonemendid, kus olevaid kontserte külastatakse aastast aastasse. Istusin saalis ühe abonemendiga kuulaja kõrval, kes rääkis, et tal on see juba 60 aastat," rääkis ta.

Reedel jätkab ERSO Pariisi La Seine Musicale praktiliselt välja müüdud kontserdimajas.